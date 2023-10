Tragedia ad Arezzo, 72enne muore precipitando dal quarto piano

Tragedia nella tarda mattinata di oggi ad Arezzo dove una donna è deceduta dopo essere precipitata dal quarto piano del palazzo dove abitava. Al momento l'ipotesi principale della polizia, intervenuta sul posto, è che la donna di 72 anni sia caduta in maniera accidentale, probabilmente sporgendosi per la pulizia dei vetri avrebbe perso l'equilibrio cadendo dalla finestra, ma la vicenda è ancora da chiarire e proseguono gli accertamenti.

È successo intorno alle 12 al Villaggio Oriente, lungo via Guido Tarlati dove sono intervenuti i soccorsi sanitari dell'Asl Toscana sud est, ma purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare.