Ultimi giorni per iscriversi ai corsi della Fondazione Its Prodigi per Developer e VR-Metaverso

Formazione, lavoro in azienda e personale qualificato e rispondente alle esigenze del mercato. Ultimi giorni per iscriversi ai corsi della Fondazione Its Prodigi - l’unico istituto tecnico superiore della Toscana dedicato all’informatica e al digitale - che gestirà a Pisa, in convenzione con Regione Toscana, ben 2 corsi di Istruzione Tecnica Superiore. Un’ opportunità per i giovani, di età compresa tra i 18 ed i 34 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado che, grazie a questi percorsi di 2.000 ore di attività formativa (di cui quasi il 50% di stage in azienda), si avvieranno al mondo del lavoro con in mano una certificazione europea riconosciuta dal Ministero. Un vantaggio concreto anche per le tante aziende del settore IT e digital che potranno implementare l' organico con personale specializzato, giovane e dinamico.

Ultimi giorni, dunque, per iscriversi nella città della Torre Pendente, che vedrà ancora una volta nella sede di CNA Pisa a Ghezzano (San Giuliano Terme) il luogo dove saranno svolte le lezioni. Proprio a Pisa al via il corso “Full Stack Developer & Integrator” (iscrizioni entro il 13 ottobre) che formerà professionisti nel campo della progettazione, sviluppo e testing del software. Nella sede dell’associazione di categoria pisana e della sua agenzia formativa Copernico, infatti, gli allievi acquisiranno competenze tecniche quali linguaggi di programmazione, programmazione strutturata, applicazioni software e sistemi operativi.

“Il corso “Full Stack Developer & Integrator” forma una figura professionale altamente qualificata nel campo della progettazione, sviluppo e testing del software – spiega la direttrice di Copernico, Valentina Cesaretti -. Durante il percorso formativo, gli allievi acquisiranno una vasta gamma di competenze tecniche e trasversali necessarie per creare prodotti software conformi alle specifiche progettuali. Il programma del corso prevede lo studio dei linguaggi di programmazione, lo sviluppo cross-platform, il networking, il Cloud e la Blockchain. Ci saranno moduli dedicati all’approfondimento della programmazione ad oggetti, lo sviluppo web, l’utilizzo di framework JavaScript e il laboratorio di sviluppo in linguaggio Python. Altri argomenti trattati nel corso includono la programmazione per iOS e Android, i sistemi Low code/no code, le architetture per l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, il cloud computing, le applicazioni enterprise e consumer, il networking cross-platform, l’architettura dei sistemi di collaborazione remota, l’osservabilità, il testing, le licenze software e la Blockchain” .

Sempre nella sede di CNA si terranno le lezioni del corso di sviluppatore di soluzioni VR per Metaverso/Gaming (iscrizioni entro il 16 ottobre), vale a dire un corso capace di formare professionisti versatili in grado di creare soluzioni innovative su diverse piattaforme di sviluppo. Lo studente, al termine del corso, avrà un’ampia gamma di opportunità lavorative, dalle aziende del settore IT che abbracciano il Web3, a quelle che sviluppano soluzioni VR integrate nel Metaverso, alle aziende che producono Giochi o Animazioni digitali usando strumenti VR.

Info: cesaretti@cnapisa.it

Informazioni e dettagli consultabili sul sito https://www.itsprodigi.it/

Fonte: Ufficio Stampa