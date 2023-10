Vertice per la sicurezza. Al tavolo prefetto e dirigenti scolastici pisani

Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa, ha incontrato stamattina, martedì 10 ottobre, i dirigenti scolastici degli istituti di Pisa, Pontedera e San Giuliano Terme, che nel passato recente hanno segnalato episodi di furto e danneggiamento avvenuti nelle rispettive scuole.

Oltre ai presidi, D'Alessandro ha convocato anche il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Durante l’incontro, sono state esaminate le criticità più rilevanti e ogni dirigente scolastico ha manifestato l’esigenza di apprestare misure di sicurezza calibrate sulle singole specificità, alcune da mettere in campo da parte degli istituti stessi, altre da parte degli enti locali del territorio con il costante supporto delle forze di polizia, allo scopo di prevenire nuovi episodi di microcriminalità.

Queste richieste di intervento sono state raccolte dall’assessore del Comune di Pisa Bonanno e dal presidente della provincia Angori, ed è stato individuato un programma finalizzato alla prevenzione di tali episodi, anche in relazione alle risorse disponibili.

Il Prefetto ha assicurato un impegno concreto di tutte leforze di polizia sul tema, chiedendo un incremento dell’attività di prevenzione e l’implementazione di servizi coordinati tra forze dell’ordine presso gli istituti scolastici, in relazione alle diverse esigenze di sicurezza.

Il Questore e il Comandante Provinciale dei Carabinieri hanno sottolineato l’importanza della tempestività della denuncia degli episodi di microcriminalità, sia per consentire interventi immediati, sia per avere un monitoraggio complessivo della situazione di sicurezza nei vari plessi scolastici.

Il desiderio è quello di creare una sempre più forte sinergia tra i vari attori istituzionali ed i rappresentati del mondo scolastico al fine di contribuire ad aumentare la sicurezza reale e creare un sistema costantemente in dialogo.

