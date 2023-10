Zia Caterina e la Tana dei Supereroi, inaugurato il luogo magico per i piccoli pazienti

Prende vita la “Tana dei Supereroi” di Zia Caterina, la tassista più colorata del mondo che a bordo di “Milano 25” da anni accompagna i bambini in cura all’ospedale pediatrico Meyer e le loro famiglie. La Zia, alias Caterina Bellandi, ha trasformato la sua abitazione di via di Belmonte 32, a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, in una “casa del sorriso” pronta a riempire di emozioni, divertimento e solidarietà chiunque la voglia visitare. Un luogo magico, nel verde, pieno di disegni raffiguranti Supereroi, dove i più piccoli (ma non solo) possono trascorrere qualche ora di spensieratezza tra una terapia e l’altra. Non solo. La “Tana” è pronta ad aprire a tutti le sue porte con una serie di iniziative che da questo fine settimana proseguiranno per tutto l’anno.

“L’obiettivo – spiega Zia Caterina, recentemente insignita de titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – è riempire la Tana di energie, farla conoscere a più persone possibile, mettere in circolo e condividere vibrazioni positive. Lo faremo con tanti eventi conviviali pensati per condividere esperienze e momenti di crescita personale e di gruppo su temi come la solidarietà, il sostegno e il mutuo soccorso, alla presenza di esperti che offriranno la loro professionalità volontariamente”.

Il primo appuntamento, sabato 14 ottobre, sarà “ARTIgiane in Tana”, una giornata dedicata alle opere e ai manufatti realizzati dalle mani e dalla creatività delle artigiane fiorentine, ideata e organizzata da Zia Caterina insieme a Karin Engman. Dalle 10.00 alle 18.00, tra workshop gratuiti e mercatino, sarà possibile sperimentare in prima persona accanto a Zia Caterina, ai Supereroi e ai volontari di Milano 25 Odv la bellezza dell’arte e dell’hand-made. Tra le attività in programma il laboratorio “Tessere insieme Libera_mente”, le letture ad alta voce della scrittrice Alessandra Cotoloni, autrice tra gli altri del libro “Taxi Milano 25. In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi (ore 17.00) e di Geia Laconi, autrice del libro “Figlia dell’uomo tigre” (ore 11.00). E poi, spazio alla creatività con i workshop “Il tovagliolo protagonista della tavola” (ore 12.00-12.30), “Ricamo a mano la mia iniziale” (ore 14.00-15.30), “Colorinfila x 6” (ore 14.30-15.00) e “Origami dei Supereroi” (ore 15.00-16.30). Dalle 18.00 aperitivo e musica dal vivo con Riccardo Galardini e Carlotta Vettori.

Le iniziative in Tana proseguono sabato 28 e domenica 29 ottobre con “l’Ospedale dei Peluche”: una due giorni con tantissime attività, spettacoli di magia e incontri con esperti per aiutare i più piccoli e i loro cari ad affrontare grazie al gioco e al sostegno dei pupazzi l’approccio con le cure e l’ospedale. Saranno presenti volontari e professionisti, medici e psicologi, tra cui i dottori Vasco Merciadri e Nicola Tricase. E poi spazio alla musica con la Banda Sciacchetrà i giochi dei clown dell’associazione Claun Duttur (iniziative al via alle ore 10.00 fino al pomeriggio).

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare a Bagno a Ripoli la Tana dei Supereroi, un luogo di amicizia e colori, un piccolo rifugio di spensieratezza per i bambini nelle pause dall’ospedale o in attesa di un follow up. Un posto dove trascorrere in compagnia qualche giorno o qualche ora, pensato perché i pesi insieme si portano meglio. Come amministrazione – dichiara il sindaco Francesco Casini – saremo a entrambe le iniziative in Tana, al fianco di Zia Caterina e dei Supereroi, con l’invito per tutti a partecipare per farsi contagiare dalla loro energia positiva. A Caterina e a tutti i volontari che animeranno questo luogo speciale va il nostro sentito ringraziamento”.

Le iniziative della Tana dei Supereroi sono patrocinate dal Comune di Bagno a Ripoli.

Ulteriori informazioni: milano25onlus@gmail.com

Per prenotare i laboratori gratuiti: eventotana@gmail.com

