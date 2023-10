Anziano scomparso a Fivizzano, trovato morto nella sua auto in un dirupo

È finita nel peggiore dei modi la vicenda dell’uomo di 86 anni di cui era stata segnalata la scomparsa a Fivizzano. Questo pomeriggio è stato trovato privo di vita a bordo della sua auto, finita in un dirupo nei pressi del cimitero di Gassano. La vettura è stata notata verso le 16 di oggi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, tuttavia l’86enne era già morto. Ancora non si conoscono le cause della morte, se un malore alla guida oppure l’incidente stradale.