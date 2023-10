Centro Giovani Upload pronto a riaprire, Montelupo accoglie tutti i giovani

Dal 10 ottobre ogni martedì e giovedì ritorna il Centro Giovani Upload di Montelupo Fiorentino: uno spazio dalle molteplici finalità, dedicato appunto ai giovani, per accompagnarli in percorsi differenti, ma anche per garantire loro margine d’azione.

Sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si terrà l’Open Day. Tutte le famiglie sono invitate a partecipare per conoscere l’ambiente e per ricevere informazioni dirette riguardo a tutte le attività che si potranno svolgere nel Centro Giovani, di via Giro delle Mura 86, con accesso dall’area della Fornace del Museo – sala Tongiorgi.

L’apertura è prevista ogni martedì e giovedì fino a maggio e accoglierà i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni. Sarà accessibile dalle 15 alle 18, con la presenza di educatori che li seguiranno durante tutto l’anno, supportandone la progettualità e la creatività.

In questo contesto i ragazzi avranno modo di svolgere attività di gruppo e individuali, sperimenteranno la condivisione dei compiti, grazie al supporto degli educatori e al confronto con i coetanei. Potranno seguire metodi di studio alternativi, servendosi di programmi per la costruzione di mappe mentali, per la realizzazione di grafiche o PowerPoint.

Workshop e laboratori, progettazione e realizzazione di eventi, escursioni sul territorio e in giro per la Toscana, sono solo alcune delle attività che i ragazzi potranno sperimentare, accompagnati dagli educatori del centro. Sono, inoltre, previste attività con le diverse associazioni che operano sul territorio in modo che possano conoscere l’offerta e magari impegnarsi attivamente nel contesto in cui vivono.

Il progetto del Centro Giovani si interseca con il CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) che si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico.

Alla proposta rivolta ai più giovani se ne affianca un’altra pensata su misura per i più grandi, che frequentano le superiori e che avranno modo di incontrarsi in orario serale, progettando assieme agli educatori le attività per loro più interessanti.

Tutti i percorsi intrapresi saranno documentati e restituiti attraverso vari canali di comunicazione, con foto, video, post, podcast e grafica.

"In questi giorni gli educatori del Centro Giovani sono stati a scuola a presentare l’attività proprio per riuscire a coinvolgere il più ampio numero di ragazzi possibile. Questo servizio è una risorsa per i ragazzi e per le famiglie e per il territorio. Offre possibilità di incontro, confronto, di cominciare a uscire fuori dal contesto familiare ma accompagnati. È un luogo in cui è possibile sperimentare e conoscere nuove persone. Il servizio è una risposta concreta ai bisogni dei ragazzi e anche al vuoto che possono sperimentare in un contesto di provincia. Il bello è che sono loro ad essere i protagonisti di ciascuna attività. Se i programmi procedono come previsto dal prossimo anno poi il Centro Giovani dovrebbe essere aperto nella sede definitiva presso l’ex Cinema Risorti in uno spazio co-progettato sia con gli educatori, sia con i ragazzi", afferma Simone Londi, vice sindaco e assessore alle politiche giovanili.

L’accesso ai servizi è completamente gratuito ed è possibile chiedere informazioni e iscriversi alla mail centrogiovani@comune.montelupo-fiorentino.fi.it