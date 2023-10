Chefs For Life, serata di gala con l'Enoteca Pinchiorri per il Meyer

Il 16 ottobre a Firenze torna in campo la squadra di Chefs For Life, progetto che fonde alta cucina e solidarietà ideato da Diego Toscani e Ljubica Komlenic, e lo fa alla grande, con una serata evento all’Hotel Santa Croce by Baglioni (Via Ghibellina, 87) guidata da un Host Chef di fama mondiale, l’Enoteca Pinchiorri, istituzione tristellata della cucina Italiana e internazionale, situata nello stesso edificio dell’Hotel.

L’alto numero delle adesioni ha spinto ad allestire un’ulteriore sala per l’evento di gala e ad aprire la vendita al pubblico per gli ultimi posti disponibili, così da permettere ad alcuni fortunati di esser parte di una serata esclusiva per sostenere una causa importante.

“Un sorriso tra le stelle” è infatti un evento che nasce per aiutare una realtà particolarmente amata dai fiorentini, e non solo, la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, Ente del Terzo Settore eccellente che si occupa di salute, ricerca, innovazione per i bambini in ospedale.

“Un impegno nei confronti dell’infanzia che a Chefs for Life sta particolarmente a cuore e che richiama le origini del progetto stesso, nato nel 2019 per sostenere il reparto pediatrico di un ospedale, quello di Brescia, nell’acquisto di apparecchiature per la diagnostica.” ricorda Diego Toscani, CEO di Promotica e ideatore di Chefs For Life.

“Siamo davvero lieti di essere parte beneficiaria di questo evento”, dichiarano dalla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer “che vede all’opera una cordata di eccellenze per sostenere le attività dell’ospedale, che impiegherà i fondi ricavati per sostenere la ricerca scientifica, l’implementazione tecnologica delle attrezzature e l’accoglienza delle famiglie dei bambini. Sarà importante esserci e condividere il messaggio”.

E se la solidarietà sarà il cuore dell’evento, non meno importante sarà il ruolo della cucina, che vedrà schierati 13 Chef per un totale di 12 Stelle Michelin!

Si partirà quindi alle 19:30 con un elegante aperitivo sulla scalinata interna del palazzo, con accompagnamento musicale di chitarre. Alle 21.00 ci si sposterà nelle meravigliose stanze del Relais, per una cena di gala seduta, dove a parlare saranno i piatti.

Il team, che avrà la prestigiosa guida dell’Enoteca Pinchiorri, è di qualità unica: Riccardo Monco, Bobo Cerea, Chicco Cerea, Giancarlo Perbellini, Andrea Berton, Loretta Fanella, Roberto Rossi, Massimo Fezzardi, Alberto Quadrio, Fabio Mazzolini, Carlo Bresciani e Debora Vena. Ringraziamo ad uno ad uno i nostri Chef, che sono l’anima dell’impresa solidale che è Chefs for Life.

A chiudere la serata non può mancare il terzo tempo, vero e proprio marchio di fabbrica di Chefs for Life, un momento speciale in cui ospiti e Chef si potranno trovare a tu per tu e continueranno a celebrare una serata straordinaria e ricca di spunti di bellezza.

Il costo è di euro 600 a persona.

Per info e prenotazioni scrivere a chantal.vandalen@wewe.agency o chiamare il numero +390305780128.

Un grazie speciale anche ai partner di Chefs for Life, la cui partecipazione attiva testimonia la volontà di far crescere il nostro comune progetto: Promotica, Vedrai, Nemox, Portofino Gin, La Fayette, Siggi, Antica Tostatura Triestina, Pozzi Milano, Zwilling Group, Cameo, Pavoni, Longino & Cardenal.