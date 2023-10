Con un'accetta in centro storico. Fermato dai carabinieri

I carabinieri di Pisa hanno fermato in centro storico un uomo che aveva un'accetta da legna di quasi un metro di lunghezza. Il fatto è accaduto nella notte fra martedì 10 e mercoledì 11 ottobre. L'uomo è stato portato in caserma e segnalato all'Autorità Giudiziaria. L'accetta è stata sequestrata.

A Pontedera invece, i militari dell'Arma hanno segnalato due persone, una per guida in stato di ebbrezza e senza patente, l'altra per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo in stato di ebbrezza è stato controllato dopo aver causato un incidente autonomo in auto: l'uomo aveva il tasso alcolemico due volte oltre il limite consentito dalla legge.

Durante questi rilievi, mentre i carabinieri stavano gestendo il traffico, un altro automobilista ha accelerato la propria andatura in macchina, facendosi così notare dai militari, che lo hanno fermato, appurando che fosse senza patente (peraltro mai avuta).