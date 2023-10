Domenica in piazza Duomo la manifestazione fiorentina a sostegno di Israele

Una manifestazione in solidarietà e sostegno di Israele. È quella organizzata dal console onorario di Israele a Firenze, Marco Carrai, prevista per domenica 15 ottobre alle 17.30 in piazza Duomo, a Firenze.

Molte le personalità politiche che hanno annunciato la propria presenza-

Giani, presidente della Regione Toscana ha detto che "solidarizzerò e andrò a salutare coloro che parteciperanno a questa espressione di solidarietà verso il popolo di Israele".

A Giani si uniscono Nicola Danti e Francesco Grazzini, coordinatori toscano e fiorentino di Italia Viva, Emanuele Cocollini, presidente Associazione Italia-Israele Firenze e vice presidente vicario del Consiglio comunale, così come Elisa Tozzi, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, secondo cui "non ci devono essere bandiere politiche a dividerci. Siamo inorriditi dai massacri perpetrati da Hamas, che non si è fermata neanche di fronte ai bambini". Per FdI presente anche Jacopo Cellai.

Presente anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, così come Federico Bussoli, capogruppo e segretario provinciale della Lega.

Sarà alla manifestazione anche Ubaldo Bocci, capogruppo di Centro in consiglio comunale per "prendere una posizione netta contro il terrorismo e per lo Stato di Israele".

Il console Carrai ha tenuto a ringraziare le forze politiche e associative che aderiranno alla manifestazione, aggiungendo che piazza Duomo è stata preferita a piazza della Signoria per ragioni organizzative.