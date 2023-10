I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti alle 15.30 nel comune di Empoli in Via Ponterotto, per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto una baracca.

Per consentire le operazioni di spegnimento si è reso necessario il restringimento della corsia di marcia della Fi.Pi.Li direzione Livorno all'altezza di Empoli Centro.