Fumetti & Popcorn Kids, bimbi al cinema Arsenale all'ora di colazione

Domenica mattina al cinema con Fumetti & Popcorn Kids. La rassegna che esplora il connubio tra fumetto e cinema raddoppia e prosegue il suo percorso di eventi al Cineclub Arsenale di Pisa con un’iniziativa pensata per i più piccoli.

In programma quattro appuntamenti (domenica 15 ottobre, 29 ottobre, 12 novembre, 19 novembre), per divertirsi e imparare con laboratori creativi, adatti ai bambini e alle bambine dai 6 anni in su, che includeranno la presentazione di fumetti e libri per l’infanzia e le proiezioni di film d’animazione.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e ad aprire le matinée ci sarà sempre una piccola colazione offerta dalla Sezione Soci Coop Pisa.

Fumetti & Popcorn Kids: il programma

- Domenica 15 ottobre, ore 10.30 - Laboratorio dal fumetto Roba da mostri, con Emiliano Pagani e Fabrizio Di Nicola; a seguire proiezione del film d’animazione MONSTERS & CO. di Pete Docter

- Domenica 29 ottobre, ore 10,30 - Laboratorio dal libro illustrato Leonardo Da Vinci. C’era una volta un genio, con Daniela Sbrana; a seguire proiezione del film d’animazione LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA LISA di Sergio Manfio

- Domenica 12 novembre, ore 10,30 - Laboratorio Come nasce un Supereroe, con Giovanni Timpano; a seguire proiezione del film d’animazione DC LEAGUE OF SUPER PETS di Jared Stern

- Domenica 19 novembre, ore 10,30 - Laboratorio dal libro illustrato L’ecologia spiegata ai bambini, con Margherita Tramutoli “La Tram”; a seguire proiezione del film d’animazione TRASH – LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE MAGICA di Luca della Grotta e Francesco Dafano

Fumetti & Popcorn è un progetto realizzato con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Fondazione Tuono Pettinato, Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, Sistema Museale di Ateneo, Museo degli strumenti per il calcolo, Istituto Confucio di Pisa, Future Fiction, Internet Festival, La Nunziatina, Parco delle Concette e Libreria Ghibellina.

