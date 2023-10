Gasolio non a norma, denunciato titolare di un distributore a Pietrasanta

Gasolio alla pompa di carbrante senza i criteri a norma di legge per la commercializzazione. La guardia di finanza di Viareggio ha denunciato il titolare di un distributore di carburante a Pietrasanta per frode. Un fatto simile era successo a febbraio nei confronti di un altro distributore di carburante lucchese. Da inizio anno sono stati 72 i controlli nei distributori della provincia di Lucca, 14 di questi sono risultati irregolari principalmente per la non esposizione dei prezzi medi come da nuova legge.