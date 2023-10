Granfondo ciclistica trapiantati, a Siena la tappa finale della 17esima edizione

Piazza del Campo tappa finale della Granfondo ciclistica dei trapiantati. La manifestazione, giunta alla sua 17esima edizione e partita da Bergamo lo scorso 8 ottobre, arriva in Piazza del Campo sabato 14 ottobre alle ore 16, dopo aver fatto tappa a Cremona, Reggio Emilia, La Spezia, Pisa, Cecina e Grosseto: si tratta di una manifestazione sportiva non competitiva i cui protagonisti sono trapiantati d’organo, organizzata annualmente dall’associazione Amici del trapianto di fegato ODV per promuovere le donazioni di organi e lo sviluppo della ricerca sui trapianti insieme ad AIDO-Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule. Durante ogni tappa, i ciclisti trapiantati incontrano cittadini, istituzioni e associazioni di volontariato per diffondere la cultura della donazione degli organi e del trapianto. A Siena, in particolare, l’evento è patrocinato da Comune di Siena, Università e Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

"È un piacere ed un onore ospitare l’arrivo della Granfondo dei trapiantati – dichiara il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – così come il successivo ricevimento in Sala delle Lupe, che coronerà una giornata dal grande valore simbolico. Piazza del Campo è ormai da anni uno dei luoghi emblematici del ciclismo italiano e mondiale, ma questa volta sull’aspetto sportivo prevarrà un altro messaggio: quello di persone che grazie alla generosità dei donatori sono ritornati a vivere appieno la loro vita e che, in sella a una bicicletta, possono ricordare a tutti che la solidarietà può raggiungere traguardi strabilianti".

"Viviamo in una città che nei secoli è stata un faro dell’assistenza sanitaria – sottolinea l’assessore alla sanità del Comune di Siena Giuseppe Giordano – un vero e proprio punto di riferimento per i tanti pellegrini che trovavano nel Santa Maria della Scala un ricovero di riferimento sul percorso della via Francigena. Siena esprime anche attualmente i valori della socialità e della solidarietà ai loro massimi livelli, e questa iniziativa vuole sensibilizzare la comunità sul mondo dei trapianti e delle donazioni. Con l’aiuto del prossimo si può tornare a vivere, a spingere forte sui pedali verso un futuro di speranza per chi ha bisogno di un aiuto concreto sulla strada della salute".

"Non potevamo non essere al fianco di AIDO in occasione di questa iniziativa, visto il supporto costante e il sostegno che questa associazione dà nell’ambito dell’informazione e della sensibilizzazione sull’attività trapiantologica – commenta il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta -. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è centro unico di riferimento in Toscana per i trapianti di cuore e polmone, oltre che sede della Banca regionale della cute e dei tessuti. Nel nostro ospedale sono anche attivi il Centro Trapianti di Rene, il Centro Trapianto Cellule Staminali Emopoietiche e quello per il Trapianto di Cornea, così come nelle altre aziende ospedaliero-universitarie della Toscana. Anche in questo ambito, come in molti altri, il supporto e la collaborazione del volontariato sono per noi molto importanti".

"Donare vita alla vita è il messaggio più potente che possiamo ricevere in tempi così fortemente caratterizzati dai conflitti e dalle guerre – dichiara il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra -. Mostrare quanto questo dono significhi per chi è passato dal percorso del trapianto contribuisce a rafforzare la potenza del messaggio del Dono. Esprimo un sentito ringraziamento all'AIDO ed alle donne e uomini che ne manifestano il ruolo e l'attività".

Il programma dell’evento prevede l’arrivo dei ciclisti in Piazza del Campo alle ore 16 circa. A seguire la delegazione sarà ricevuta nella Sala delle Lupe dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Partecipa all’evento anche la presidente nazionale di AIDO Flavia Petrin. Presenti all’iniziativa anche Stefano Bechini e Aldo Granai, presidenti rispettivamente di AIDO comunale e provinciale Siena. La sera, alle ore 21, spettacolo lirico-teatrale al Santa Chiara Lab (Via Valdimontone, 1) a ingresso libero. Partecipano Cristina Ferri (soprano) Laura Scapecchi (soprano), Valentina Saccone (soprano), Joseleo Logdat (baritono), il maestro Simone Marziali (al pianoforte), il coro associazione culturale “Liricorando” e la compagnia teatrale “Il Grappolo”. Lo spettacolo è anche l’occasione per festeggiare i 50 anni della fondazione di AIDO che, dal 1973, si occupa di promuovere la cultura della donazione di organi tessuti e cellule.

"Siamo molto felici dell'accoglienza che questa iniziativa ha trovato nelle nostre istituzioni – commentano congiuntamente Aldo Granai e Stefano Bechini, presidenti rispettivamente dell’AIDO provinciale e dell’AIDO comunale di Siena -. Un momento che convalida le collaborazioni già in essere, come la raccolta dei consensi alla donazione nel momento del rinnovo delle carte di identità o il supporto costante dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese nell’ambito dei numerosi incontri proficui con gli alunni delle scuole che stiamo avendo in questo periodo. Da senesi poi, siamo onorati delle motivazioni che hanno portato AIDO nazionale a scegliere Siena come arrivo della Granfondo trapiantati – aggiungono Granai e Bechini -. Un percorso di donazione, di volontariato, di partecipazione verso il bisogno altrui che ha radici profonde nella nostra città, iniziato nel Medio Evo con le istituzioni del Santa Maria della Scala a da allora perpetrato ed incorporato nell'essenza stessa delle Contrade dove tutt'ora si esprime in tante forme. Pertanto – concludono -, non possiamo fare a meno di esprimere con soddisfazione un sentito ringraziamento a tutti i cittadini e le istituzioni che partecipano all’evento".

La Granfondo trapiantati è organizzata dagli Amici del trapianto di fegato ODV, organizzazione di volontariato fondata a Bergamo nel 2004 da alcuni volontari che, dopo aver vissuto l’esperienza del trapianto, hanno deciso di impegnarsi nella solidarietà. L’associazione sostiene i pazienti trapiantati, chi è in attesa di trapianto e i familiari dei pazienti. È possibile seguire la diretta dalle varie fasi dell’evento sulla pagina Facebook di AIDO: https://www.facebook.com/Aido.odv.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa