Guardie venatorie e sistema telematico: Alcune precisazioni dalla Città Metropolitana

Alcune associazioni venatorie hanno segnalato gli effetti che un regolamento della Città Metropolitana di Firenze avrebbe sulla loro attività volontaria (per l'abbattimento di ungulati che danneggiano le coltivazioni) che dipende dalla richiesta degli agricoltori e da un sistema di prenotazioni in capo alla Polizia provinciale, coordinatrice del sistema. Proprio per questo sono state date risposte alle associazioni, i cui rappresentanti hanno anche già incontrato i responsabili della Metrocittà. "La Città Metropolitana - spiega Giacomo Cucini, consigliere della Metrocittà delegato alla Polizia provinciale - ha incontrato più volte le associazioni venatorie e degli agricoltori, recependone le domande e i problemi sia di carattere burocratico che gestionale. Con la Polizia locale metropolitana abbiamo adottato soluzioni per rispondere a ciascuna questione posta, indicando anche le tempistiche con le quali superare le criticità. Sono state messe per iscritto e inviate alle *associazioni venatorie e degli agricoltori* che, sulla base di esse, hanno comunicato che potevano riprendere a svolgere i servizi che sono importanti per gli agricoltori e più in generale per tutta la comunità. Si è aperto anche un tavolo periodico perché tutto possa procedere nel migliore modo possibile". Venendo punto per punto alle osservazioni dei cacciatori, le prenotazioni per interventi legate a danni all'agricoltura sono accettate nell'arco delle 24 ore. Il vincolo delle ore 18 è stabilito per i servizi con finalità di incolumità pubblica, che peraltro sono in gran parte svolti non con le guardie venatorie volontarie. La vecchia teleprenotazione facente capo al numero verde 800201999 è stata riattivata in data venerdì 6 ottobre, pertanto coloro che hanno ancora difficoltà ad usare la relativa applicazione possono teleprenotarsi con le stesse modalità utilizzate prima dell'attivazione dell'applicazione stessa.

Coloro che hanno problemi nell'estrapolare la documentazione inviata digitalmente possono chiamare la sala radio e fissare un appuntamento per ritirarla presso il Comando della Polizia della Città Metropolitana in forma cartacea previo appuntamento nei giorni di martedì e venerdì, che sono giorni di silenzio venatorio. Circa i vecchi tesserini, appena avuta la lista dalle rispettive associazioni, da giovedi 12 ottobre 2023 è possibile la sostituzione con il modello plastificato, previa riconsegna del vecchio, direttamente nelle mani degli interessati e sempre su appuntamento nei giorni di martedì e venerdì. L'ottica di mira termica (visori notturni) può da subito essere utilizzata in zone di aperta campagna caratterizzate da bassa antropizzazione (esclusi gli abbattimenti per finalità di pubblica incolumità e previo sopralluogo al fine della verifica delle condizioni di fattibilità), in attesa che la Regione Toscana definisca più specificamente l'attuazione del piano straordinario per la gestione del contenimento della fauna. Come comunicato già nei giorni scorsi, per fare il punto della situazione e prendere in esame ulteriori richieste, è stata convocata alle 17.30 del 31 ottobre 2023 una riunione di coordinamento, presso i locali del Comando della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze, con i responsabili provinciali delle associazioni, la prima di un tavolo periodico, che sarà la sede in cui saranno valutate ulteriori problematiche e criticità e, vista l'insoddisfazione espressa dalle associazioni, i rapporti di collaborazione con la Polizia locale metropolitana.

Fonte: MET - Città Metropolitana Firenze