Guida con la bottiglia di vino tra le gambe, aveva il tasso alcolemico 4 volte sopra il limite

Un trentenne dell'Elba è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri durante un controllo del territorio avvenuto nella notte lo hanno fermato a Portoferraio lungo la provinciale. Tra le gambe aveva una bottiglia di vino vuota per metà. Il resto della bottiglia era stato probabilmente bevuto visto che l'esame dell'etilometro ha mostrato un tasso alcolemico di 2,14 g/l , 4 volte oltre il limite consentito. Per questo gli uomini del Norm gli hanno ritirato la patente, sequestrato il mezzo e proceduto alla denuncia.