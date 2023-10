Incidente mortale sull'Autopalio, traffico bloccato a Monteriggioni

Il raccordo autostradale Siena-Firenze è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra Badesse e Monteriggioni, a causa di un incidente mortale avvenuto alle 9.30.

Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, l’incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un mezzo pesante, che viaggiavano in direzione Firenze. Nello scontro una persona è deceduta, un cittadino francese di 70 anni, e 5 sono rimaste ferite. La vittima è rimasta incastrata nell'abitacolo e i vigili del fuoco di Siena e Poggibonsi l'hanno estratta quando purtroppo non c'era più niente da fare.

La carreggiata in direzione Siena è stata temporaneamente chiusa per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della transitabilità.

Intervento ancora in corso con il tratto di strada tra Siena nord e Monteriggioni momentaneamente chiuso.