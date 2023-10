Incidente nel Grossetano, perde la vita un motociclista

Incidente mortale oggi nel comune di Campagnatico. A perdere la vita un uomo di 68 anni, di origini tedesche ma che viveva nel Grossetano, caduto mentre viaggiava su una moto. È successo intorno alle 13, lungo la carreggiata della strada statale 223, in direzione Grosseto.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, il centauro avrebbe perso il controllo della due ruote finendo per toccare il guardrail e cadendo in seguito a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi inviati dal 118, con un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso, oltre alla polizia stradale e i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Le Scotte di Siena dove purtroppo è deceduto.