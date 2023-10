Lite col coltello, aggressore disarmato dalla polizia col taser

Dopo la lite a colpi di coltello, l'aggressore finisce disarmato grazie all'uso del taser della polizia ma riesce a scappare in monopattino. L'accaduto risale alle 20 di ieri, nei giardini di viale Nenni a Firenze. Il 25enne magrebino colpito è rimasto ferito a braccia e testa. È stato trasferito all'ospedale di Careggi, non in pericolo di vita.

La polizia è giunta dopo l'allerta al 112 di alcuni passanti, che hanno visto l'aggressore armato di un coltello ricurvo di circa 50 cm di lunghezza. La polizia scientifica ha poi esaminato la scena dell'atto di violenza.