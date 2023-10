Un nuovo pulmino per la Fondazione Dopo di Noi

Era la fine del 2021 quando il pulmino dell'associazione Noi da Grandi è stato vandalizzato e pesantemente danneggiato da alcuni ignoti, all'interno dello spazio dove ad Avane sorge la Vela "Hack".

Oggi, la fondazione guidata da Pier Luigi Ciari ne ha uno nuovo, offerto dalla Fondazione CR Firenze e da Aias.

"Siamo davvero emozionati per il sostegno che i partner ci hanno dato - ha detto Ciari -. Questo pulmino rappresenta un salto avanti enorme nella nostra missione. Grazie a loro, possiamo offrire un più ampio ventaglio di opportunità e migliorare la vita delle persone a cui ci dedichiamo".

Il pulmino, a nove posti, è stato anche adattato per permettere a due persone in carrozzina di poter essere trasportate in maniera più agevole.

"Questo pulmino è davvero un punto di svolta per la nostra organizzazione! - continua in una nota Dopo di Noi - Ora le persone con disabilità che usufruiscono dei servizi della Fondazione avranno un modo più semplice e sicuro per partecipare alla vita sociale e culturale. Senza il sostegno generoso della Fondazione CR Firenze non saremmo mai riusciti a fare questo passo importante".

Dopo di Noi ha ringraziato anche Giovanni e Daniela Berti dell'Aias per il "loro prezioso aiuto con il quale si sta costruendo una comunità più inclusiva e amichevole per tutti".

