Paralizzata dopo l'operazione all'ernia al disco, morta 7 anni dopo

Dopo 7 anni dall'operazione per un'ernia del disco a Faenza, è morta la 41enne Chiara Andreotti, originaria di Torre del Lago, rimasta paralizzata dopo quella operazione. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi tempi. La notizia è riportata dalla stampa versiliese. Prima dell'intervento Andreotti risiedeva a San Lazzaro di Bologna dove viveva con il fidanzato. Nel 2009 aveva avuto un incidente stradale non grave, con 10 giorni di prognosi per una distorsione del rachide lombare. Questi fastidi l'hanno portata a fissare l'operazione nel 2016 con un neurochirugo. La sostituzione del corpo vertebrale danneggiato e collassato non è andata a buon fine e la giovane è uscita paralizzata. A luglio la donna aveva ricevuto un primo riconoscimento in merito alle responsabilità sanitarie per quello che le era accaduto.