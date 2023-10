Polizia municipale Empolese Valdelsa, incontro tra sindacati e Unione dei Comuni

Incontro oggi tra sindacati e rappresentanti dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa in merito allo stato di agitazione della polizia municipale. A comunicarlo sono le sigle sindacali CSE FLPL e UIL FPL, di cui riportiamo di seguito il commento.

"Dal confronto sono emerse alcune tematiche sul tavolo vecchie di anni, altri più recenti. Alcune forse sono vicine alla soluzione, ma finché non le vediamo non ci crediamo, per le altre c'è da fare un percorso. Il confronto si è chiuso con una sospensione visto che l'amministrazione ha dato ampia disponibilità ad affrontare le problematiche e a trovare le soluzioni. La parte sindacale, che ha il compito di sollevare i problemi e portarli alle soluzioni, ha accettato la sospensione, con la promessa che entro settimana prossima arrivi una calendarizzazione degli incontri. Se l'amministrazione dovesse venire a meno a questa promessa lo stato di agitazione si concluderà in automatico in negativo e inizieremo a organizzare le proteste. Da parte delle due sigle sindacali firmatarie dello stato di agitazione massima collaborazione e disponibilità per un incontro costruttivo".