Pro Empoli, la prof Letizia Piochi presenta il suo libro sulla Commedia dantesca

Riprende l’attività dell’Associazione Turistica Pro Empoli dopo la pausa estiva. Il primo appuntamento è per venerdì 13 ottobre alle ore 18 all’Auditorium del Palazzo Pretorio (piazza Farinata degli Uberti) con la presentazione dell’opera letteraria “Le Similitudini Dantesche nella Commedia”, della professoressa Letizia Piochi.

Con l’autrice, che sarà presente all’incontro, dialogheranno Massimo Seriacopi, che ha curato la prefazione ai due volumi e l’editore Enrico Taddei. Il primo è dedicato al Purgatorio, dal titolo “Come le pecorelle escon del chiuso”, l’altro all’Inferno, intitolato “Quali colombe dal disio chiamate” (entrambi pubblicati da Setteponti editore).

"Si sentiva, nell'àmbito degli studi danteschi, la necessità di una ricerca sistematica aggiornata inerente alla figura retorica più utilizzata dal poeta all'interno della sua cantica infernale (e, in realtà, dell'intero poema, per cui l'autrice ha il dovere morale di proseguire nell'indagine).

I criteri del procedimento, attuati da Letizia Piochi, si basano sulla spiegazione della collocazione di ogni similitudine nel testo del canto e nel contesto di riferimento, poiché, come giustamente si nota, questi elementi offrono indicazioni preziose per comprendere la funzionalità dei paragoni attuati. Come si potrà vedere, ogni similitudine è stata considerata all'interno del circuito della comunicazione letteraria, così da evidenziare per ognuna, via via, gli elementi che attivano tale circuito. Una particolare attenzione è stata rivolta al codice di riferimento delle singole similitudini e del genere stesso della similitudine, dall'articolazione strutturale, alla morfosintassi, alle scelte lessicali, allo stile, al registro, alle scelte ritmiche e timbriche, al rilevamento di eventuali figure retoriche interne o che confluiscano nella figura retorica attuata..."

(dalla Prefazione di Massimo Seriacopi)

Letizia Piochi è stata professoressa di letteratura italiana e latina al liceo scientifico Pontormo di Empoli. Con “Come le pecorelle escon del chiuso”, si è aggiudicato, pochi giorni fa, il secondo premio ex-aequo del premio letterario internazionale Città di Montevarchi per la saggistica 2023.

Fonte: Pro Empoli