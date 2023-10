Raccolta rifiuti aggiornata per Soffiano, Galluzzo e Porta Romana: ecco le vie interessate

Sono oltre 20.000 le utenze interessate dal nuovo step di trasformazione del sistema di raccolta rifiuti del Comune di Firenze, che riguarda adesso i residenti delle aree di Pier Vettori, Soffiano, Galluzzo e Porta Romana, che da questa settimana saranno raggiunti da operatori di Alia Servizi Ambientali SpA.

Lo sviluppo del progetto ‘Firenze città circolare prevede la consegna a domicilio di materiale informativo e della chiavetta elettronica personale A-pass per l‘apertura e il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali digitali, che possono essere sbloccati anche con la App ‘Aprilo!’ scaricabile gratuitamente per sistemi IOS e Android da Google Play e App Store.

In queste zone della città il progetto a regime prevede la messa a terra di circa 1.000 nuovi contenitori stradali digitali, con postazioni che saranno composte da 5 contenitori affiancati, ognuno destinato a un diverso materiale (organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile). A esclusione del contenitore per gli imballaggi in vetro, tutti gli altri dovranno essere aperti tramite l’A-pass, così da registrare ogni singolo conferimento e migliorare, attraverso l’informazione, la qualità dei materiali inseriti nel singolo contenitore per essere avviati alla propria filiera di riciclo.

Tra le strade interessate in questa fase di progetto si ricordano: Lungarno del Pignone, piazza Pier Vettori, piazza Batoni, piazza Gaddi, piazzale Porta Romana, via del Pollaiolo, via Bandinelli, via Ammanniti, via Gozzoli, via Bronzino, via degli Arcipressi, via dei Corbinelli, via Villani, via del Bobolino, via del Casone, via del Filarete, via del Gelsomino, via del Pignoncino, via del Ponte Sospeso, via del Rosso Fiorentino, via del Sansovino, via della Fonderia, via dell’Anconella, via dell’Olivuzzo, via di Legnaia, via di Soffiano, via di Cavallotti, via Salimbeni, via Starnina, via Foggini, via Amendola, via Ximenes, via Masolino, via Pisana, via S. Gaggio, via Senese, via Aretino, via Foscolo, via Volteranna, viale Talenti, viale Petrarca, via del Poggio Imperiale.

Alia informa che tutti coloro che non saranno trovati al proprio domicilio potranno ritirare il materiale informativo e la chiavetta recandosi al punto informativo, attivo dal 21 ottobre al 2 dicembre, presso la Casa del Popolo ‘A. della Bella’ Via C. Rosselli 1/A, aperto al pubblico ogni giovedì (in orario 13.30-18) e sabato (in orario 08.30-12.30), e successivamente al Centro Giovani in piazza Acciaiuoli, dall‘11 novembre al 2 dicembre, aperto al pubblico ogni martedì (in orario 13.30 – 18) e il sabato (in orario 8.30 - 12.30).

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto è possibile consultare il sito dedicato, www.frenzecittacircolare.it, oltre alla sezione dedicata nel portale aziendale www.aliaserviziambientali.it. Per avere aggiornamenti sui punti informativi e di consegna chiavette attivi sul territorio è sufficiente inquadrare il QRCode presente sui nuovi contenitori digitali.