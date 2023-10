Santa Croce piange Gabriele Riccucci, scomparso improvvisamente a 43 anni

Santa Croce sull'Arno e il comprensorio del Cuoio piangono la prematura scomparsa di Gabriele Riccucci, 43enne scomparso improvvisamente nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. Grande il dolore in tutta la zona per la perdita del giovane che lascia la famiglia, la compagna e due figli. Riccucci lavorava nel settore conciario, sempre nel comprensorio dal quale provengono tanti messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, molti dei quali pubblicati sui social.

Tra questi anche quello della sindaca di Santa Croce, Giulia Deidda, che tramite facebook ha ricordato il giovane: "Poco più di quaranta anni sono davvero troppo pochi per morire, troppo il tempo ancora da dedicare alla famiglia, agli amici, al lavoro. E tanto deve essere il dolore per chi resta, senza risposte e con la responsabilità di dover trovare tanto coraggio e tanta forza per andare avanti nonostante la mancanza di un padre, di un figlio e di un compagno". Incredulità, vicinanza e ricordo è quanto contenuto nei messaggi che in tanti stanno lasciando in queste ore, "e anche io - conclude Deidda - a nome della nostra comunità mi unisco all'abbraccio collettivo intorno alla famiglia tutta".