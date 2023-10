Scippato di collanina e cellulare appena sceso dal bus, arrestato un 16enne a Lastra

Un 16enne è stato arrestato ieri dai carabinieri di Lastra a Signa: è ritenuto il responsabile di uno scippo di una catenina di oro giallo e di un cellulare ai danni di un 56enne dello Sri Lanka. La segnalazione è giunta ai militari alle 15.30 circa del 10 ottobre in via Livornese. L'uomo stava scendendo da un bus di linea quando è stato aggredito da due giovani che lo avevano picchiato per derubarlo. I carabinieri hanno inseguito i due, riuscendo a bloccare solo il 16enne. L'altro è riuscito a scappare gettando a terra il cellulare rubato. L'arrestato è stato anche denunciato perché trovato in possesso di un coltello. Adesso si trova nell'istituto penitenziario minorile di Firenze in attesa dell'udienza di convalida.