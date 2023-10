Dieci anni di Sipario Blu a Fucecchio, al Pacini il grande teatro è di casa

Al via al Nuovo Teatro Pacini la decima edizione della stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Da ottobre 2023 ad aprile 2023, il palcoscenico di Fucecchio ospiterà una stagione d’eccellenza, con artisti straordinari: Ottavia Piccolo, Roberto Latini, Ascanio Celestini, Filippo Nigro, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Veronica Pivetti, Elio Germano. Un cartellone di primissimo livello, con un’offerta ampia che conferma il Teatro Pacini come punto di riferimento per i cittadini e per tutto il territorio.

Torna la stagione teatrale Sipario Blu. Tradizione & Innovazione - afferma il direttore artistico del Teatrino dei Fondi Enrico Falaschi - la decima, con un programma di altissimo profilo che avvalora ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza dello stabile fucecchiese di piazza Montanelli nel panorama teatrale della Toscana.

Sabato 28 ottobre alle ore 21:30 Ottavia Piccolo apre la stagione con DONNA NON RIEDUCABILE, spettacolo scritto da Stefano Massini, per la regia di Silvano Piccardi, con le musiche per arpa composte ed eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi. Lo spettacolo di impegno civile è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. In scena un piccolo grande “caso” nel panorama teatrale italiano, in cui Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di un’attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo.

Venerdì 17 novembre alle ore 21:30 sarà la volta di Roberto Latini, attore, autore e regista pluripremiato, in PAGLIACCI ALL’USCITA, accompagnato da un cast eccezionale, Elena Bucci, Ilaria Drago, Savino Paparella, Marcello Sambati. Lo spettacolo prende spunto dal libretto dell’opera “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo e da “All’uscita”, l’atto unico che Pirandello definisce “mistero profano”, andato in scena a Roma per la prima volta, nel 1922.

Sabato 2 dicembre alle ore 21:30, torna al Teatro Pacini un artista sempre ben accolto sul palco di Fucecchio, Ascanio Celestini, grandissimo attore e narratore che presenta L’ASINO E IL BUE. Celestini dedica uno dei suoi racconti a San Francesco, un uomo controcorrente, perché pur essendo ricco, scelse non solo di essere povero, ma di farsi servo dei poveri.

Il 2024, il sipario blu si apre sabato 20 gennaio alle ore 21:30 con Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, in EVERY BRILLIANT THING (Le cose per cui vale la pena vivere) di Duncan Macmillan con la regia di Fabrizio Arcuri. Spettacolo vincitore del Premio nazionale Franco Enriquez 2022, che porta in scena un racconto di autofiction scandita da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere.

Venerdì 16 febbraio alle ore 21:30 Amanda Sandrelli, Gigio Alberti sono i principali interpreti di VICINI DI CASA, affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Sul palcoscenico prende vita il rapporto di una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. Lo spettacolo è una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

Dopo il successo della scorsa stagione torna a calcare il palcoscenico del Pacini, venerdì 27 marzo alle ore 21:30, Veronica Pivetti, con L’INFERIORITÀ MENTALE DELLA DONNA. Accompagnata da un musicista, eseguirà canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile. Con ironia, provocazione e verve graffiante, l’attrice mette in scena testi che in pochi conoscono, fra i più discriminanti, paradossali.

Venerdì 26 aprile alle 21:30, sarà una chiusura eccezionale con Elio Germano e Teho Teardo in IL SOGNO DI UNA COSA, che portano in scena una libera interpretazione del testo di Pier Paolo Pasolini, in una versione di parole e musica. Pasolini ci parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti.

La stagione teatrale di prosa è solo una delle proposte del ventaglio culturale del Teatro Pacini: uno spazio di confronto, di dialogo e di incontro. A impreziosire la ricchezza delle offerte teatrali c’è la formazione con sei laboratori, dai bambini agli adulti, e la rassegna per le scuole Ambarabà. La scuola va a Teatro che prevede 18 giornate di spettacolo, per gli studenti dall’infanzia alla scuola secondaria.

Dichiara Alessio Spinelli, il sindaco di Fucecchio: "La nostra bellissima piazza Montanelli con la presenza del Teatro Pacini, a partire dal 2014, ha assunto un ruolo ancora più importante all'interno della città. Vivere il teatro ci fa riflettere sulle vicende della vita da punti di vista diversi da quello di ogni giorno. La cultura è quindi un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutti noi. Ci vediamo in teatro!"

Tutto il programma su www.nuovoteatropacini.it

PROGRAMMA (spettacoli ore 21:30)

28 ottobre 2023

OTTAVIA PICCOLO

Donna non Rieducabile

17 novembre 2023

ROBERTO LATINI

Pagliacci all’Uscita

2 dicembre 2023

ASCANIO CELESTINI

L’asino e il bue

20 gennaio 2024

FILIPPO NIGRO

Every Brilliant Thing

16 febbraio 2024

AMANDA SANDRELLI

Vicini di casa

27 marzo 2024

VERONICA PIVETTI

L’inferiorità mentale della donna

26 aprile 2024

ELIO GERMANO

Il sogno di una cosa

INGRESSI

Biglietto singolo settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

Biglietto singolo settore 2

intero 18 €| ridotto 16 €

ELIO GERMANO – IL SOGNO DI UNA COSA

Biglietto intero 35 €| ridotto 32 €

ABBONAMENTI

Abbonamento a sei spettacoli (I PRIMI 6 in stagione)

intero 110 € | ridotto 100 €

Riduzioni: Under 25, over 65, soci Unicoop Firenze

Abbonamento a 7 spettacoli

(I PRIMI 6 in stagione + ELIO GERMANO)

intero 138 € | ridotto 128 €

Riduzioni: Under 25, over 65, soci Unicoop Firenze

ACQUISTO NUOVI ABBONAMENTI > dal 16 ottobre

ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI > dal 23 ottobre