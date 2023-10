Verso la lista Stati Uniti d’Europa in Toscana

Sabato 14 ottobre alle ore 9,30 presso la Sala Blu del Fuligno, in via Faenza 48 a Firenze, alla presenza del segretario nazionale Riccardo Magi e del coordinatore regionale Federico Eligi sarà presentata la piattaforma politica della Lista Stati Uniti D’Europa che sarà presente in Toscana sia alle elezioni europee e che amministrative a partire dal Comune di Firenze per l’elezione del sindaco.

Una lista che da una parte avrà al centro le sfide e i problemi dell’Unione europea a partire dalla necessità di un salto di qualità nell’integrazione politica europea con maggiore sovranità e più efficace assetto istituzionale e dall’altra un’attenzione particolare alle esigenze e alle problematiche nei vari territori della nostra regione. Un proposta politica che cercherà di interloquire con personalità e soggetti che condividano queste priorità con particolare attenzione alle realtà civiche presenti in Toscana.

+Europa Toscana lavora per costruire una piattaforma politica sulla quale aprire un confronto con tutte le forze politiche e civiche alternative alla destra che attualmente guida il governo del paese: siamo disponibili a dare il nostro contributo, ma a condizione che si apra un percorso che abbia l’ambizione di dare vita a coalizioni politiche e non a cartelli elettorali.

Fonte: Ufficio Stampa