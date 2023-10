Vittime sul lavoro, nel Quartiere 5 di Firenze inaugurata una panchina bianca

È stata inaugurata al Giardino Caduti sul Lavoro, nel Quartiere 5, una panchina bianca, diventata simbolo di chi ha perso la vita mentre stava svolgendo il proprio lavoro. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessora ai diritti e pari opportunità, sicurezza urbana Benedetta Albanese, dalla presidente della Commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana Alessandra Innocenti e dal presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli.

“Sensibilizzare contro gli infortuni sul lavoro lanciando un monito a tutti per contrastare le morti bianche” ha detto l’assessora al lavoro Benedetta Albanese. “Con le panchine bianche cerchiamo di tenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro perché purtroppo è un tema ancora molto attuale. È il nostro impegno affinché la sicurezza sul lavoro torni ad essere centrale”.

“Sono soddisfatta per questa panchina – aggiunge la presidente della Commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana Alessandra Innocenti – perché viene dato seguito al lavoro fatto dalla Commissione dove era stata approntata una mozione, poi approvata in Consiglio comunale che offre la possibilità di mettere una panchina bianca in ogni Quartiere. La panchina al Quartiere 5, che è posta vicino al Nuovo Pignone, darà la possibilità a tutti di riflettere sul dramma delle morti sul lavoro”.

“Come Quartiere – conclude il presidente del Q5 Cristiano Balli – continuiamo a installare sul territorio questi simboli. In particolare la panchina bianca ci ricorda le vittime sul lavoro. L’abbiamo inaugurata a pochi giorni dalla giornata nazionale che ricorda le vittime sul lavoro in un momento storico dove la sicurezza sul lavoro acquisisce toni quasi emergenziali”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa