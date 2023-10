Barsottini, Cei, Mantellassi o altri: le 'primarie' le facciamo con il sondaggio di gonews.it

Da svariate settimane chi è interessato di politica a Empoli non vede l'ora che il centrosinistra sciolga il nodo sulla candidatura a sindaco per il successore di Brenda Barnini. I simpatizzanti Dem, perché così potrà partire la campagna elettorale e quella di ascolto. Anche gli avversari attendono le prime mosse del Partito Democratico per poi muoversi di conseguenza.

Siamo passati da due a tre papabili candidati, e pare che il percorso risolutivo per il nome finale necessiti ancora di settimane di tempo. Per questo come gonews.it abbiamo deciso di dare la parola ai lettori, così che il dibattito esca dalle stanze di via Fabiani e dai circoli, con un sondaggio che possa assolvere il ruolo di 'primarie non ufficiali'.

Sia chiaro, lo ripetiamo da sempre: il sondaggio di gonews.it non ha valenza statistica, non produce risultati se non quello di dibattere su un certo tema. E non è detto che il vincitore del nostro sondaggio diventi poi il candidato ufficiale.

Andiamo a vedere quali sono le scelte per questo sondaggio, in ordine alfabetico, seguendo le ultime notizie di stampa. Sono tutti candidati giovani, ma dobbiamo considerare che la stessa Brenda Barnini fu eletta sindaca a 33 anni non compiuti.

Fabio Barsottini

Vice sindaco di Empoli, 30 anni, in giunta Barnini sin dal 2014, dal 2019 viene innalzato al ruolo di vice con la pesante delega dei lavori pubblici. Ha avuto il secondo miglior risultato di preferenze a livello assoluto alle elezioni 2019 all'interno della lista del Partito Democratico. Inizialmente considerato uno dei candidati naturali, in estate le 'quotazioni' sembravano essere calate. Da una recente intervista su La Nazione, si è detto di nuovo disponibile.

Lorenzo Cei

Segretario del Partito Democratico di Empoli dal 2017, 30 anni lavora come coordinatore alla Cna di Firenze. Non ha mai ricoperto ruoli istituzionali o elettivi, ma sempre di partito. Ha lavorato in questi anni per iniziative partitiche come il Dem Festival e da mesi sta costruendo il programma di coalizione, cercando di includere quante più voci possibili. Dall'estate il suo nome si è fatto più insistente per la candidatura a sindaco.

Alessio Mantellassi

Presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla memoria, 28 anni, eletto sin dal 2014 in Consiglio comunale. Nel 2019 ha stabilito il record di preferenze assolute candidandosi con il Pd. E' stato segretario dei Giovani Democratici e presidente dell'Aned Empolese Valdelsa. Il suo nome è sempre stato in ballo tra i possibili candidati sindaco, recentemente ha voluto mostrare anche la sua visione di mondo proprio in vista di una sua candidatura con un'intervista rilasciata su queste pagine.

Altri

Lasciamo questa opzione per chi non è soddisfatto di questi tre nomi. Potete scriverci a redazione@gonews.it lanciando ipotesi su quali altri nomi della galassia del centrosinistra potrebbero essere papabili per una candidatura. Finora sono circolati i nomi di Enrico Sostegni e Valentina Torrini.

Potete votare il nostro sondaggio fino alle 13 di giovedì 19 ottobre.