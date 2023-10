Arrivano le prime bollette con la tariffa corrispettiva a Lastra a Signa

Sono in arrivo in questi giorni a circa 2.300 utenze del Comune di Lastra a Signa i conguagli Tari riferiti all’anno 2022, conteggiati a seguito di riduzioni, agevolazioni Isee o Covid, modifiche di superfici e variazioni del numero dei componenti dei nuclei familiari. Ma non è questa l’unica novità, perché negli ultimi giorni di ottobre arriveranno anche gli avvisi relativi alla prima rata della nuova tariffa corrispettiva, che saranno recapitati a tutte le utenze residenti nel Comune, circa 10.000, ed avranno scadenza di pagamento nel mese di novembre.

In merito agli avvisi di conguaglio Tari, Alia Servizi Ambientali Spa informa che il pagamento, utilizzando il modello F24 allegato alla bolletta, può essere effettuato presso gli uffici postali, le tabaccherie e le ricevitorie, Lottomatica, on-line su www.poste.it, oppure presso qualsiasi istituto bancario, mentre le utenze non domestiche devono effettuare il pagamento per via telematica. Per ulteriori informazioni e, più in generale, per sbrigare le pratiche relative alla tariffa è possibile recarsi al Punto Alia che si trova presso la sede Comunale, in via Cadorna (Punto Amico), aperto al pubblico ogni primo, terzo ed eventuale quinto giovedì del mese dalle 8.40 alle 13.40 e ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle 13.30 alle 18.30. È possibile, inoltre, ritirare i kit recandosi al Punto Alia di via Nigetti a Firenze e a quello di Empoli, presso l’Ecocentro in via del Castelluccio.

Si ricorda inoltre che Alia ha reso disponibili nuovi canali di contatto per la clientela, rendendo la comunicazione più semplice ed immediata.

SITO WEB E AREA CLIENTI: www.aliaserviziambientali.it, anche per accedere alla nuova area clienti Aliapp. Una volta iscritti, utilizzando il proprio codice utenza, sarà possibile richiedere informazioni e inviare segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento delle richieste, visualizzare i contratti e l’estratto conto personale.

CALL CENTER: chiamando il call center dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30) è possibile effettuare iscrizioni, variazioni, cessazioni Tari. Telefonare ai numeri 800.888333 da rete fissa, 0571.1969333 da fisso o mobile e 199.105105 da rete mobile, oppure scrivere all’indirizzo mail tariffa.info@aliaserviziambientali.it

Per ogni ulteriore informazione relativa, invece, alla tariffa corrispettiva, per conoscere giorni e orari degli sportelli e per visionare il nuovo schema di regolamento è possibile consultare la pagina dedicata raggiungibile sempre dalla home page del sito di Alia.

Fonte: Alia Servizi Ambientali