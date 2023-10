Alla corsa di solidarietà Fratres Fucecchio vince la Contrada San Pierino

Il Gruppo Fratres di Fucecchio annuncia con piacere che l'edizione 2023 della "Corsa alla Solidarietà nelle Contrada" è stata vinta dalla Contrada San Pierino.

L'iniziativa, giunta ormai alla decima edizione, vede protagonisti quei Donatori iscritti al Gruppo che scelgono la Contrada alla quale associare le proprie donazioni. Ogni anno il Consiglio Direttivo Fratres verifica quale sia stato il Popolo che ha contribuito maggiormente in termini di donazione pro-capite e nuovi donatori, assegnando come riconoscimento un costume da sfilata storica realizzato alle studentesse e dagli studenti dell'indirizzo "Moda" dell'I.I.S. "Checchi" di Fucecchio. In questo modo si viene a creare una bella sinergia tra le varie realtà della Città di Montanelli.

La nostra Associazione desidera ringraziare la Contrada San Pierino e si complimenta con i Donatori Contradaioli arancio blu che hanno permesso di raggiungere un così meritevole traguardo, augurandosi che rappresenti un ulteriore incentivo per accrescere in tutti quella solidarietà di cui c'è tanto bisogno.

Fonte: Gruppo Fratres Fucecchio