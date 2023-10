Buongiorno avete mai provato a fare le crepes? Io credo di essere tra quelle che non le hanno mai fatte. Ora potrebbe essere il momento di sperimentare. La ricetta di oggi mi arriva da Luca che mi ha scritto e che si diverte a farle durante il fine settimana. La versione che mi ha dato è gourmet con ricotta, pesche caramellate e composta di lamponi.

Le Crêpes sono versateli perché si abbinano sia con il dolce e il salato e potete veramente sbizzarrire la vostra fantasia per come farcirle dalla frutta, alla verdura, con il formaggio o con golose creme spalmabili come quella di nocciole o cioccolato.

Orami siamo abituati a chiamarle con il nome francese crêpe ma in Italiano sono le crespelle, sono cialde morbide, sottili non croccanti, cotte su una superficie rovente. Per cucinarle potete utilizzare o la padella per crepes, crepiera, o una padella antiaderente che avete a casa.

Crêpes alla ricotta con pesche e lamponi

Ingredienti

200 gr di farina di riso

3 uova

50 gr di burro

350 ml di latte

200 gr di ricotta

2-3 cucchiai di zucchero semolato

1 pizzico di sale

Per le pesche:

2 pesche gialle

30 gr di burro

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 pizzico di cannella

Granella di pistacchio q.b.

Per la composta di lamponi

400 gr di lamponi

Il succo di mezzo limone

50 gr di zucchero di canna

150 ml di acqua

Per decorare

Semi di papavero

Miele

Preparazione

In un ciotola sbattete con una frusta le uova con il latte, poi aggiungete il burro fuso a temperatura ambiente, il sale, la farina di riso e amalgamate. Coprite con pellicola per alimenti e fate riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Imburrate leggermente, rimuovendo l’eccesso di burro con carta assorbente, una padella antiaderente o una crepiera, versatevi un mestolino di composto, roteate la padella per distribuirlo in strato sottile e cuocete per 1 minuto per lato. Trasferite le crepes cotte su un piatto. Tagliate le pesche in quarti togliendo il nocciolo. Mettete il burro in una padella antiaderente, unite lo zucchero e fatelo sciogliere, aggiungete le pesche, la cannella e lasciate caramellare per 5 minuti. Raccogliete in un pentolino gli ingredienti per la composta di lamponi, portate ad ebollizione e cuocete per 5 minuti, fino a quando la frutta inizierà a sfaldarsi. Farcite le crepes con la ricotta mescolata con lo zucchero e servite a piacere con le pesche caramellate e la composta di lamponi. Completate con granella di pistacchi, semi di papavero e miele a piacere.

Luca

