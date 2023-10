Da Montaione a...Montaione: si conclude il programma escursionistico de 'Il Paesaggio Ritrovato'

Con la fine di ottobre si conclude il programma escursionistico de “Il Paesaggio Ritrovato”, iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche del territorio di Montaione e dintorni, con l’ultima camminata Da Montaione a…Montaione, in occasione di Tartufesta 2023 che celebra quest’anno la sua XXX edizione. Domenica 29 ottobre è prevista un'escursione alla scoperta di due valli importantissime del territorio montaionese, una vulcanica e dalle foreste sempreverdi e l'altra sabbiosa, dai boschi di alta montagna con faggi e tassi. I partecipanti s’inoltreranno nelle aree tartufigene dell’Evola e del Carfalo per giungere poi nelle vie centrali del borgo di Montaione in un percorso di circa 13 km, di livello escursionistico, con termine intorno alle ore 16:30.

E’ necessario essere muniti di idonee calzature da trekking, acqua e cibo sufficienti per tutto il percorso. Sarà l’occasione per poter gustare al termine le prelibatezze a base di tartufo che caratterizzano l’evento enogastronomico di spicco di Montaione. Il luogo di partenza è fissato presso il parcheggio delle scuole di Montaione in via G. Pascoli alle ore 9:00. Il trasferimento avverrà con mezzi propri, con pranzo al sacco. Le escursioni sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria, in questo caso da effettuarsi entro martedì 24 ottobre. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure la guida ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it).

Montaione offre una rete escursionistica di circa 100 km, che consente di scoprire angoli del territorio meno accessibili e particolarmente suggestivi. Tutti i sentieri sono descritti sulle pagine dedicate del sito ufficiale www.montaioneintuscany.it con possibilità di scaricare le tracce in formato GPS.