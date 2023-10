Elezioni Empoli, Fratelli d'Italia: "Abbiamo i nomi per un candidato sindaco credibile"

In vista della scadenza elettorale amministrativa di giugno 2024, il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Empoli, mette a disposizione della coalizione di centrodestra la propria struttura organizzativa, l’esperienza consiliare, le proprie proposte programmatiche, al fine di individuare una strategia vincente che permetta alla coalizione stessa, allargata ad esperienze civiche di valore sul territorio, un percorso elettorale chiaro, credibile, di vera alternativa allo strapotere Pd che imperversa da decenni nell’amministrazione del comune di Empoli.

Già da alcune settimane abbiamo iniziato incontri costruttivi con tutti i partiti del centrodestra, riscontrando intenti programmatici comuni. Il tutto nel rispetto di un percorso che mette al primo posto le idee per un buongoverno.

Non per questo non possiamo non essere consapevoli del fatto che sia all’interno del gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, che dentro il coordinamento comunale Fdi

stesso, ci sono molte individualità che potranno essere tranquillamente spese in una candidatura a sindaco seria e credibile.

Il coordinamento comunale Fratelli d'Italia Empoli