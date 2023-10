Elezioni Montespertoli, partono gli incontri per il programma elettorale

Dopo la candidatura di Alessio Mugnaini al secondo mandato a sindaco del Comune, il Partito democratico di Montespertoli avvia l’annunciata fase programmatica che era stata annunciata all’assemblea comunale.

"L’obiettivo - spiega Giacomo Giusti, segretario del Pd locale - è quello di aprirsi a tutta la cittadinanza, per iniziare a definire le idee per lo sviluppo di Montespertoli, che si articolerò in quattro incontri di discussione".

Primo dei quattro appuntamenti è per lunedì 16 ottobre per discutere di “Servizi e politiche di cura: sanità e sociale a Montespertoli”. L’incontro, come tutti gli altri, si terrà al Circolo Arci di Montespertoli con inizio alle 21.30.

Il programma prevede anche il 30 ottobre l’incontro sul turismo; il 9 novembre si parlerà di crescita e ambiente, mentre il 22 novembre si discuterà di famiglia, welfare e politiche del lavoro.

"Vogliamo ascoltare e condividere idee e proposte per Montespertoli e i montespertolesi - conclude Giusti - Ci confronteremo su temi che riguardano tutti i cittadini. Auspichiamo una grande partecipazione, per avere la maggiore condivisione possibile".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa