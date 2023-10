Ex campione di atletica 91enne rapinato a Firenze: "C'era gente ma nessuno mi ha aiutato"

Giampaolo Matteuzzi, oggi pensionato 91enne ma in gioventù campione italiano nella staffetta 4X100, nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre è stato vittima di una violenta in strada a Firenze. A riportare la vicenda è il Corriere Fiorentino, che ha raccolto non solo la testimonianza ma anche e soprattutto lo sfogo dell’ex campione di atletica leggera: “Nessuno mi ha aiutato” racconta sulle colonne del quotidiano Matteuzzi.

Eppure, la rapina è avvenuta in pieno giorno in una non certo deserta via Palazzuolo e nessuno, tra passanti e negozianti, è intervenuto in difesa dell’anziano, colpito con schiaffi e pugni senza pietà in strada dal rapinatore.

A immortalare la terribile scena sono state le immagini di una telecamera di sicurezza di un hotel. Il giovane rapinatore blocca la strada all'anziano e gli afferra il braccio e cerca a tutti i costi di strappargli l’orologio. Il 91enne, non si dà per vinto e trenta una reazione; viene quindi colpito al volto dall’aggressore con schiaffi e pugni, ma nonostante questo resta in piedi. Durante la colluttazione, l'orologio si sgancia e cade a terra. A questo punto il rapinatore lo raccoglie al volo e si dà rapidamente alla fuga verso le Cascine. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti subito dopo il fatto, soccorrendo la vittima in strada che, nonostante le lesioni, tra i quali un evidente ematoma in viso, non aveva fatto ricorso subito a cure mediche.

L'orologio rubato è un Girard Perregaux d’oro, del valore stimato intorno ai 10.000 euro, un dono della famiglia Agnelli per i 30 anni di Matteuzzi da dirigente alla Fiat. Fortunatamente, la squadra mobile di Firenze è riuscita a ritrovarlo ad Arezzo tre giorni dopo la rapina.

Inoltre, scattate le indagini per individuare il rapinatore, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, il GIP del Tribunale del capoluogo toscano ha convalidato il fermo per un giovane somalo di 26 anni.