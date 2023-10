Fondazione Fratini, 144mila euro a favore di Fondazione Casa Marta, Fondazione Bacciotti e associazione Pane Quotidiano

Una donazione di 144mila euro destinata a sostenere tre importanti progetti promossi e realizzati dalla Fondazione Casa Marta, dalla Fondazione Tommassino Bacciotti e dall’Associazione Pane Quotidiano Firenze. A scendere in campo al fianco delle tre realtà fiorentine è la Fondazione Fiorenzo Fratini, da sempre impegnata con il proprio lavoro di raccolta fondi a supportare tutte quelle iniziative volte ad aiutare bambini, famiglie ed anziani che vivono situazioni di difficoltà.

La presentazione dei tre progetti si è svolta questa mattina a Palazzo Vecchio alla presenza di Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Sara Funaro, assessora al Welfare del Comune di Firenze, con Giovanna Cammi Fratini, presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini, Benedetta Fantugini Cappelli, presidente della Fondazione Casa Marta, Paolo Bacciotti, presidente della Fondazione Tommasino Bacciotti e Luigi Maria Pernice, presidente dell’Associazione Pane Quotidiano Firenze.

“Ogni anno scegliamo con cura i traguardi da raggiungere attraverso la nostra raccolta fondi, con l’obiettivo principale di aiutare piccole e grandi realtà del Terzo settore, impegnandoci così a portare sollievo e supporto a tutti coloro che attraversano un momento difficile della loro vita o che vivono in condizioni di disagio - ha affermato Giovanna Cammi Fratini, presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini -. Il nostro ringraziamento più grande va a tutti i nostri sostenitori, sempre più numerosi, che continuano a credere nel nostro lavoro e che ci permettono di aiutare ogni anno tante realtà fiorentine e non solo”.

I 144mila euro raccolti sono stati così ripartiti, consegnando un contributo di 80mila euro a Benedetta Cappelli Fantugini per la Fondazione Casa Marta; 44mila euro a Paolo Bacciotti per la Fondazione Tommasino Bacciotti; un contributo di 20mila euro a Luigi Maria Pernice per l’Associazione Pane Quotidiano Firenze.

“Conosciamo la Fondazione Fratini dalla nascita e in questi anni l’abbiamo vista crescere e dare speranza a tante realtà solidali della nostra città – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. Anche oggi siamo orgogliosi e anche un po’ commossi di assistere a queste donazioni a tre soggetti che regalano un sorriso e una carezza a tanti bambini e a tante famiglie. Da parte mia un grazie davvero sincero ed emozionato alla Fondazione e ai tanti benefattori che ogni giorno, in silenzio, aiutano con cuore e competenza la nostra città”.

“Siamo grati alla Fondazione Fratini: in questi 10 anni di collaborazione ho avuto la fortuna di stringere il rapporto con questa famiglia straordinaria che ha da sempre uno sguardo attento alle fragilità non solo della nostra città ma anche del Paese, un lavoro fatto con passione e cuore – ha aggiunto l’assessora Sara Funaro -. Oggi insieme a loro festeggiamo tre realtà speciali di Firenze, ognuna unica per quello che fa nel nostro territorio: Casa Marta che si occupa di una fase delicatissima della vita dei bambini; la fondazione Bacciotti instancabile nell’ampliamento delle attività di accoglienza per famiglie con bambini ricoverati; e l’associazione Pane quotidiano che dà una mano nella vita di tutti i giorni a tante famiglie bisognose. Questa città ha un grande dono, una immensa solidarietà di cui il Comune non può che essere orgoglioso”.

Il primo progetto sostenuto dalla Fondazione Fratini è il nuovo Hospice Pediatrico Casa Marta: si trova in via Cosimo il Vecchio a Firenze, vicino all’Ospedale Pediatrico Meyer, ed è stato progettato per rispondere alle esigenze di cure cliniche, sociali e psico-relazionali di bambini che soffrono di patologie cronico-complesse o che stanno affrontando periodi di particolare criticità, non ultima quella relativa alla fase terminale della loro vita, con l’obiettivo di assicurargli la migliore qualità di vita grazie alle terapie più avanzate, ai migliori professionisti e alle cure palliative, in un ambiente confortevole e meno stressante. La donazione da parte della Fondazione Fratini è finalizzata principalmente alla realizzazione di una unità (camera di 22 mq) comprensiva di: gas medicali, impianti meccanici, materiali edili, infissi, arredi, allestimento dei componenti tecnologici e di supporto medico. Con questo progetto la Fondazione Casa Marta vuole far nascere un luogo dove i giovani pazienti possano avere ancora le cure necessarie e dove la famiglia possa sentirsi accolta in questa fase delicata e dolorosa. Quando non esiste più una cura che porti ad una guarigione, è necessario impegnarsi per garantire un'ottima qualità di vita ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie: di questo si occupa la Fondazione Casa Marta e per questo nel 2024 nascerà Casa Marta Hospice Pediatrico.

Il secondo progetto sostenuto dalla Fondazione Fratini è quello delle Case di Accoglienza realizzato dalla Fondazione Tommasino Bacciotti, che dal 2000 si adopera per aiutare le famiglie con bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer provvedendo all’accoglienza dei nuclei familiari dei lungodegenti e finanziando borse di studio per la ricerca. La donazione della Fondazione Fratini comprende l'acquisto degli arredi completi destinati a due appartamenti che la Fondazione Bacciotti metterà a disposizione delle famiglie con figli affetti da gravi forme tumorali che prevedono una lungodegenza ospedaliera. Si tratta di famiglie che provengono da diverse zone del territorio italiano e che hanno bisogno di sostegno economico e di assistenza psicologica. I percorsi di cura e lotta contro patologie così aggressive sono spesso lunghi, difficili e soprattutto molto delicati, portando le famiglie ad affrontare spesso importanti spese economiche legate ad una lunga permanenza a Firenze: sostenendo questo progetto, la Fondazione Fratini vuole sostenere tante famiglie, ricreando intorno a loro un ambiente accogliente ed intimo che potrà fare la differenza.

Il terzo contributo verrà dato dalla Fondazione Fratini al programma assistenziale Un Amico di Famiglia dell’Associazione Pane Quotidiano Firenze: grazie alla donazione, per un anno 20 famiglie potranno continuare a far parte del progetto e ricevere una fornitura di prodotti alimentari di prima necessità con cadenza mensile e il pagamento delle utenze domestiche a quei nuclei familiari in difficoltà, inclusi anziani e madri sole. Il programma Un Amico di Famiglia nasce proprio nel 2021 grazie al contributo erogato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini a sostegno delle famiglie che a seguito della pandemia da Covid-19 stavano attraversando una grave emergenza economica, vedendosi diminuire drasticamente il loro potere d’acquisto, una fragilità finanziaria già in parte compromessa da anni di depressione economica. L’Associazione Pane Quotidiano è un’antica associazione filantropica, impegnata da 125 anni all’assistenza degli indigenti nella città di Firenze e non solo. Ogni famiglia è affidata ad un volontario dell’Associazione che, oltre a recapitare al domicilio i prodotti alimentari, assicurerà una vicinanza umana costante e un controllo tempestivo per eventuali esigenze che nel corso del tempo dovessero crearsi. Questi nuclei familiari vengono individuati con l’aiuto dell’assessorato al Welfare del Comune di Firenze e attraverso segnalazioni degli assistenti sociali e delle parrocchie.

Fonte: Ufficio Stampa