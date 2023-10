Fucecchio Città degli organi, concerto in onore della Madonna di Piazza

Marco di Lenola Consegue il Baccellierato (Triennio) e la Licenza (Biennio) in Organo e, successivamente, il Dottorato in Musicologia applicata presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS) sotto la guida del Maestro Professor Federico Del Sordo. Al PIMS, inoltre, approfondisce lo studio della Composizione organistica, del Basso continuo, dell’Accompagnamento della monodia liturgica e di altre discipline di interesse musicologico e liturgico (Canto gregoriano, Liturgia, Polifonia e Storia della musica). Completa la sua formazione partecipando alle masterclass dei Maestri Giancarlo Parodi e Ludger Lohmann. È Docente di Pratica Organistica presso il PIMS (Invitato) e di Organo per il Corso di Perfezionamento liturgico-musicale (Coperlim) dell’Ufficio Liturgico Nazionale.

Inoltre, insegna materie di carattere musicologico-liturgico per le Scuole di Teologia delle Diocesi di Isernia-Venafro, di Latina e di Trivento. È Organista Titolare della Cattedrale di Isernia e dirige il coro della Diocesi di Isernia-Venafro. Ha eseguito concerti in Italia e all’estero (a Krościenko e a Rzeszów, in Polonia, a Margam, a Swansea e a Neath, in Galles, a Londra e a Oxford, in Inghilterra e a Madrid in Spagna). Ha pubblicato alcune composizioni proprie di musica liturgica e la monografia Filippo Capocci, organista riformatore a Roma. Ricopre l’incarico di Ispettore della Soprintendenza per la tutela degli organi antichi nelle province di Latina e di Frosinone. Ha fornito la sua consulenza scientifica per i lavori di restauro di diversi organi – tra cui quello della Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura (Roma) e quello della Cattedrale di Trivento (Campobasso) – e ha preso parte alla progettazione del nuovo organo della Cattedrale di Isernia.

Vi aspettiamo numerosi a questo Concerto organizzato dal Comitato Fucecchio Città degli Organi reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il Patrocinio del Comune di Fucecchio, della Fondazione Montanelli-Bassi, della Commissione Diocesana di Musica Sacra della Diocesi di San Miniato che vedrà in programma musiche di Bach, P. Planyavsky, J. G. Rheinberger, F. Mendelssohn, D. Bedard, L. J. Lefëbure-Wély. Interverrà anche il Soprano di origine turca Sevilay Bayöz per dar voce al Magnificat di Planyavsky. Soprano lirico leggero, Sevilay Bayöz nasce a Yalova (Turchia) e si forma a Vienna presso l'Universität für Musik und Darstellende Kunst in canto e in pedagogia musicale. Dopo la laurea, vince il concorso per la Chorakademie der Wiener Staatsoper, con la quale si esibisce in più di cento spettacoli tra il 2014 e il 2016. Successivamente partecipa ai Festival di Mörbisch di Kufstein, oltre a far parte dell’Arnold Schönberg Chor. Tra il 2018 e il 2020 ha fatto parte del Volksoper Chor Wien, con il quale si è esibita in più di centottanta spettacoli. Attualmente risiede a San Miniato, collabora con il coro Arché e con le Cappelle Musicali della Cattedrale di San Miniato e di Pisa.

Naturalmente sarà presente anche mons. Idilio Lazzeri nel 70° della sua ordinazione sacerdotale.