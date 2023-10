Giani candidato a Firenze, Parrini chiude: "Indiscrezioni allarmanti. No a progetti miopi"

Il senatore del PD Dario Parrini chiude la porta alla candidatura del presidente Giani a sindaco di Firenze: "Trovo allarmante il valzer delle indiscrezioni sulla candidatura del presidente Giani a sindaco di Firenze. E ancor più mi preoccupa che circoli l'idea di una leggina da approvare in fretta e furia per evitare che un eventuale passaggio di Giani ad altro incarico porti ad elezioni regionali anticipate. Mi auguro che nessuno coltivi progetti così miopi".

Poi fa "un appello alla serietà": "Anche solo parlarne è sconfortante. La stabilità delle istituzioni, e quella della Regione più di ogni altra, è un valore cruciale. Minarla è pericoloso. In Toscana ne sappiamo qualcosa. Penso a Campi Bisenzio, dove lo svolgimento del voto a scadenza naturale non è valso a cancellare l'effetto-trauma della cessazione anticipata del mandato del sindaco eletto dai cittadini. Chiedo al segretario regionale del Pd Emiliano Fossi, che so essere responsabilmente sensibile a questi temi, di intervenire con parole chiare su tali questioni di principio. Stroncare il balletto delle ipotesi è doveroso, anche alla luce del percorso su programmi, alleanze e candidature impostato dal Pd cittadino di Firenze. Un percorso che tutti abbiamo il dovere di rispettare, senza invasioni di campo e fughe in avanti".