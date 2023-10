Il segretario comunale è indagato, ma il sindaco gli aumenta lo stipendio

In una nota, Matteo Aramini, consigliere comunale di Impruneta Futura e Matteo Zoppini e Gabriele Franchi, consiglieri di Voltiamo Pagina, fanno presente la situazione in Comune.

Il nuovo Segretario Generale del Comune di Impruneta, dott. Vincenzo Del Regno, risulta indagato nell'ambito dell'indagine "Hidden Partner" della Procura di Siena, nella quale sono contestati, a vario titolo, i gravi delitti di autoriciclaggio, corruzione, truffa, appropriazione indebita e reati tributari, come apprendiamo da varie Agenzie di stampa.

Il Sindaco Lazzerini decide di non assegnargli le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione come sarebbe, invece, di norma previsto per Legge, omettendo di motivare adeguatamente questa scelta, visto che l'ha liquidata con un laconico “ragioni di opportunità”.

Nel contempo, però, Lazzerini decide di aumentare al dott. Vincenzo Del Regno l’indennità del 16% anche per la funzione di “gestione del processo di whistleblowing” che, secondo le Linee guida ANAC del luglio 2023, deve essere assegnata esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un Segretario Generale che, oltre ad essere indagato, potrebbe forse ricevere un’indennità per un incarico che però non potrebbe ricoprire?

Questo è il quesito che abbiamo rivolto al Sindaco con una Domanda di attualità che chiede spiegazioni su tutta questa vicenda che getta, ancora una volta, in imbarazzo l’intero Comune di Impruneta.

Fonte: Ufficio stampa