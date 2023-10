In casa decine e decine di prodotti di pelletteria, profumi e orologi: denunciata coppia del Fiorentino

Prodotti di pelletteria, profumi e orologi originali ma anche contraffatti per un valore di 30mila euro. Ecco cosa hanno trovato gli agenti della Polizia Municipale nell’abitazione di una coppia. L’intervento risale alla scorsa settimana. Quando una pattuglia del Reparto dei Rifredi si sono recati in un comune dell’hinterland fiorentino per alcune notifiche, nella casa dei destinatari hanno notato alcune borse di famose griffe custodite negli imballi originali. Oggetti che, per valore, risultavano incompatibili con il tenore di vita della famiglia. Gli agenti hanno quindi chiesto spiegazioni alla coppia: il marito 40 anni straniero (disoccupato e noto alle forze dell’ordine) e la moglie 35enne italiana (che svolge attività di vendita) non hanno saputo motivare il possesso degli oggetti né sono stati in grado di documentarne l’acquisto o la provenienza. A questo punto gli agenti hanno deciso di approfondire e, dopo aver avvisato il pubblico ministero di turno, hanno perquisito l’appartamento. E la ricerca non è risultata vana: hanno infatti trovato decine e decine di prodotti di pelletteria di marche famose, orologi, profumi e altre borse e, in una scatola, un centinaio di certificati di garanzia e originalità di una nota griffe di pelletteria. La perquisizione è proseguita nella vettura della donna dove è stato rinvenuto, nella tasca portaoggetti laterale della portiera lato conducente, un manganello estensibile in acciaio il cui possesso è vietato. Vista la quantità di materiale, gli agenti hanno chiesto la presenza di personale della Guardia di Finanza che ha concordato sulla probabile provenienza illecita o contraffatta della merce.

Tutti gli oggetti (per un valore originale stimato in oltre 30.000 euro) e il manganello sono stati sequestrati; per la coppia è scattata la denuncia per possesso di merce contraffatta e ricettazione, la donna anche per il possesso di oggetti atti ad offendere.

I sequestri sono stati convalidati e sono in corso gli accertamenti sulla provenienza e originalità dei prodotti sequestrati.