Modena Cento Ore, gli scatti delle auto storiche in Toscana

Continua l’avventura su quattro ruote della ventitreesima edizione della Modena Cento Ore, che ieri ha visto gli equipaggi spingersi ancora oltre nel loro viaggio verso Modena, con un secondo giorno di tappa particolarmente intenso ed emozionante.

Il percorso si è sviluppato lungo Toscana e Umbria, meravigliose regioni nel cuore d’Italia, attraversando natura selvaggia, borghi storici e i famosissimi viali di cipressi.

Il secondo giorno di tappa è stato subito inaugurato da due Prove Speciali particolarmente impegnative, la prima a Scansano e la seconda nella natura selvaggia del Monte Amiata. Dopo essersi sfidati tra colli e montagne, i convogli sono ridiscesi e hanno continuato il loro viaggio lungo i centri storici di Montalcino e San Quirico d’Orcia, rispettivamente note per i suoi vini celebratissimi e per gli iconici paesaggi cinematografici; qui gli equipaggi hanno potuto respirare la più autentica atmosfera toscana.

Dopo essersi immersi in alcuni tra i panorami più amati al mondo, i partecipanti hanno dedicato il pomeriggio all’emozione della corsa in circuito, con l’arrivo all’Autodromo di Magione. Qui le vetture si sono divise nelle sezioni Competizione e Regolarità per il secondo round di gare. La Competizione è stata impegnata in tre turni di prove libere seguite da tre Gran Premi, mentre la Regolarità ha visto i partecipanti sfidarsi in una emozionante prova di media.

Le vetture si sono poi dirette a Perugia, per concludere la seconda giornata della Modena Cento Ore in una cornice indimenticabile. La serata, infatti, si è svolta nel cuore della città, nell’incantevole Chiostro del Complesso Monumentale di Santa Giuliana, convento benedettino del 1200 che ora ospita la Scuola Lingue Estere dell’Esercito (SLEE).

La partenza della terza tappa è stata stamattina alle 7:30 da Piazzale Umbria Jazz prevista dalla Laguna di Orbetello alle 7:40 di mattina. Gli equipaggi attraverseranno la Toscana per raggiungere l’Umbria, dove gareggeranno nell’omonimo Autodromo e soggiorneranno a Perugia.