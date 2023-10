Montblanc, protestano i lavoratori della filiera

I lavoratori di Z Production ed Eurotaglio, due aziende che fanno parte della filiera di Montblanc, hanno istituito un presidio oggi a Firenze in Via Tornabuoni per protesta contro la presunta scelta della casa madre di chiudere gli stabilimenti e spostare la produzione in altri posti.

Secondo i sindacati il volume delle commesse cala sempre di più e il 31 dicembre l'appalto cesserà.

Secondo i Si Cobas di Firenze e Prato, nonostante "accordi sindacali per la regolarizzazione contrattuale dei lavoratori, la fine dei turni massacranti di 12 ore al giorno, al sabato libero, la libera fruizione di ferie, malattie e permessi, la stabilizzazione di tutti i lavoratori inquadrati come apprendisti, il riconoscimento di un indennità di mensa", le "nelle politiche aziendali non rientra il futuro dei lavoratori".