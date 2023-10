Nove ettari per un progetto di forestazione sui Monti San Michele

Il Comune di Greve in Chianti ha messo a disposizione i propri terreni per un intervento di forestazione finanziato dal PNRR (misura M2.C4.I3.1). E’ la giunta Sottani ad averlo approvato con un atto di delibera che risponde alla richiesta della Città Metropolitana rivolta ai Comuni di rendere fruibili delle aree di loro proprietà ai fini della redazione della proposta progettuale da presentare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

I terreni, individuati catastalmente dall’amministrazione grevigiana, sono situati sul Monte San Michele. “I benefici che il nostro territorio – dichiara il sindaco Paolo Sottani – potrebbe trarre da questa importante operazione di arricchimento e diversificazione del patrimonio arboreo ad alta quota sono molteplici”. “L’intervento infatti – spiega - non solo mira alla valorizzazione dei caratteri di marcata naturalità dell’area che per il Chianti e l’intera regione rappresenta un importante polmone verde da preservare ma vuole favorire la biodiversità e tutelare i processi ecologici legati a ecosistemi funzionali e resilienti”. Nello specifico si tratta di una superficie che si estende per nove ettari di terreno dove verranno messe a dimora novemila piante, mille alberature per ettaro.

“Un intervento di questo tipo – continua l’assessore all’Ambiente Stefano Romiti - non potrà che rivelarsi fondamentale per valorizzare le aree rurali, i paesaggi antropizzati e contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e le procedure di infrazione della qualità dell’aria”. Il Comune di Greve in Chianti si è impegnato a collaborare con gli uffici della Città Metropolitana preposti alla progettazione degli interventi, fornendo supporto tecnico per eventuali successive richieste di documentazione e integrazioni nella fase progettuale e nella fase di esecuzione degli interventi. Le aree individuate e cedute sono coerenti dal punto di vista della pianificazione urbanistico-territoriale con le finalità del progetto.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa