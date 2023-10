Apre nuovo supermercato Lidl a Firenze, assunte 21 persone

Lidl Italia, catena leader nella GDO con oltre 730 punti vendita nel Paese, ha inaugurato oggi a Firenze, in via Pietro Toselli 101, il suo nuovo supermercato. Si tratta del 6° store dell’Insegna nel capoluogo toscano, dove Lidl ha aperto per la prima volta un punto vendita nel 1996.

Il taglio del nastro, alla presenza dell’Assessore al commercio e alle attività produttive Giovanni Bettarini e dell’Assessore alle grandi infrastrutture Stefano Giorgetti, ha portato anche ad un risvolto occupazionale positivo, grazie all’assunzione di 21 collaboratori che si aggiungono alla squadra di Lidl, di cui oggi fanno parte più di 21.000 persone in tutta Italia. Il nuovo store, che sorge nel quartiere Cascine - Porta Prato, offre ai clienti la massima flessibilità di servizio - dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21:00 - e un comodo parcheggio interrato.

Con un’area vendita di oltre 1.000 mq, il nuovo punto vendita è frutto di un progetto che pone grande attenzione verso l’ambiente e l’efficienza energetica. La struttura, infatti, che rientra in classe A1, è a consumo di suolo zero in quanto nasce dal progetto di ristrutturazione di un immobile precedentemente occupato da un concessionario auto. Lo store utilizza energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, è dotato di ampie vetrate che favoriscono la luminosità naturale e l’impianto di luci a LED di cui è fornito consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle tradizionali tecnologie. Si tratta quindi di un edificio che rispetta appieno le importanti misure che l’Insegna ha attuato negli ultimi anni verso una maggiore sostenibilità energetica.