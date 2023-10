Ponte Montelupo-Capraia, Forza Italia porta la questione all'attenzione del Consiglio regionale

A seguito dell'incontro con la cittadinanza in merito alla viabilità generale del Comune ed in particolare relativamente al ponte sull'Arno tra i comuni di Montelupo e Capraia e Limite, svoltosi il 26 settembre scorso presso la Fornace Pasquinucci, in qualità di coordinatore comunale di Capraia e Limite, coadiuvato dal capogruppo presso l'unione dei comuni del circondario Giuseppe Romano e con la supervisione del coordinatore provinciale Paolo Giovannini, ho deciso di interessare delle tematiche trattate il capogruppo regionale Marco Stella.

A seguito di quanto detto il capogruppo regionale si è sollecitamente attivando promuovendo presso il Consiglio Regionale l'iniziativa di cui in appresso in allegato.

Diego Crocetti, coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite