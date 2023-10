Sicurezza nei cantieri da rivedere in base al flusso veicolare, Anas valuti di lavorare durante le ore notturne

Nell’esprimere il cordoglio alla famiglia del turista francese deceduto ieri lungo la Siena-Firenze, a seguito di un incidente che ha coinvolto un tir e cinque autovetture, la giunta comunale di Siena, riunitasi oggi, giovedì 12 ottobre, chiede ad Anas di garantire un traffico veicolare sicuro nei tratti interessati dai lavori di ammodernamento lungo l’Autopalio.

“Nonostante la necessaria funzione dei cantieri – sottolinea la giunta – alla luce dei continui incidenti che quasi quotidianamente avvengono sull’Autopalio a danno di cittadini e turisti, ci si chiede se non sia possibile ripensare il progetto complessivo degli interventi, in modo da tenere conto dell’intenso flusso di veicoli che si registra nelle ore diurne rispetto a quelle notturne. Questo per valutare, insieme ad Anas, la possibilità di portare avanti i lavori di messa in sicurezza dopo le ore 20 con cantieri removibili”.

“Essendo coinvolta gran parte della provincia di Siena – spiega la giunta comunale – è infatti necessario ripensare ad una modalità di intervento che abbia alla base una chiara organizzazione, che faccia coesistere in piena sicurezza cantieri e transito quotidiano”.

“Nel rinnovare il nostro impegno in un dialogo diretto con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture – aggiunge il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – credo che un lavoro di sinergia con tutti i Comuni contermini coinvolti sia auspicabile per una migliore incisività del messaggio. L’appello deve essere totale e provenire da tutto il nostro territorio, a tutela dei nostri cittadini che quotidianamente percorrono questa strada”.

Tongiani (Confindustria Fi. - Chianti), oggi è freno allo sviluppo e rischio serio per chi guida

"Siamo tornati a parlare della Firenze-Siena, finalmente, delle sue pessime condizioni, della sua pericolosità. Ce ne rendiamo conto sempre e solo quando succedono fatti drammatici: dopo l'ondata emotiva e la rabbia bisogna passare ai fatti". Così Claudio Tongiani, Presidente della Sezione Territoriale di Confindustria Firenze, Confindustria Fiorentina Sud – Chianti, che prosegue: "La Firenze-Siena è un'arteria fondamentale per due capoluoghi e per tutta la Toscana del Sud: qui ci sono distretti produttivi che meritano di meglio e i cittadini, al pari dei moltissimi turisti, meritano una strada sicura". "Confindustria - ricorda - più e più volte ha sollecitato interventi risolutivi: pochi mesi fa ho chiesto per l'ennesima volta la realizzazione delle corsie d'emergenza, oltre ad altri interventi necessari". "Il nostro territorio è afflitto da un profondo ritardo infrastrutturale, sia su strada sia su ferrovia. Secondo uno studio del Censis di qualche anno fa ma sempre valido, il ritardo infrastrutturale sottrae al nostro paese 60 miliardi di export: sicuramente ne fa le spese anche il nostro Chianti. Confindustria – conclude Tongiani – chiede con forza che si intervenga e lo si faccia con incisività e una programmazione seria: ne va della vita delle persone e della crescita del nostro territorio".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa