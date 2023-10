Dai Pooh ai Pinguini Tattici Nucleari, parte la stagione del Mandela Forum 2023-2024

La riapertura della palestra di arrampicata indoor, a 1313 giorni dalla chiusura resa necessaria dalle misure di prevenzione nel periodo della pandemia, rappresenta il segnale tangibile di come il Nelson Mandela Forum si appresti a vivere una stagione intensa, ricca di eventi e con proposte in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

"La parete riaprirà il prossimo 18 ottobre tutti i giorni dal lunedì al venerdì – ha spiegato oggi Luigi Bardelli presidente del Cai Firenze -, con una nuova gestione e sotto una veste più vivace, moderna e sicura, con corsi per bambini, ragazzi e adulti, mentre i più esperti potranno arrampicare mediante ingressi singoli e varie forme di abbonamento. Nell’area boulder è stata sostituita la quasi totalità dei materassi, tracciati circa 120 blocchi e 25 circuiti di tutte le difficoltà: dal 4c (facile) fino al 8a (duro); sul lato opposto si trovano i circa 40 tracciati con uso di corda e difficoltà che vanno dal 5a al 7c".

"Una programmazione importante quella del Mandela Forum con una novità che farà felici gli appassionati dell'arrampicata sportiva – ha sottolineato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – riapre, dopo molto tempo, una palestra da sempre apprezzata e molto frequentata. In questo modo si potrà rispondere al sempre crescente pubblico che in questi anni si è avvicinato a questo sport e permettere a molti praticanti, di tutte le età, di cimentarsi in questa disciplina".

Il Nelson Mandela Forum, come ormai consuetudine, ospiterà eventi sportivi, concerti e spettacoli. Primo appuntamento sabato 14 e domenica 15 ottobre con i Pooh.

"Siamo davvero felici di annunciare un calendario di eventi ricco e variegato – ha spiegato Giuseppe Malgeri, direttore del Mandela Forum -. Dal concerto di questi giorni dei Pooh fino a quello dei Pinguini Tattici nucleari di maggio, proporremo non solo ai fiorentini un calendario davvero importante. Oltre all’aspetto legato alla commercializzazione del bene, preme sottolineare come di pari passo proseguono i lavori di miglioramento della struttura che danno precedenza all’ambiente e alla sicurezza. Sono state realizzate nuove pareti che esaltano la coibentazione acustica e termica, oltre ad aver avviato il rinforzo statico della copertura con l’ultimazione dei lavori su una delle travi. Il Nelson Mandela forum adesso è tirato a lucido e pronto per tutte le occasioni".

Mandela Forum. Calendario degli eventi

14 e 15 ottobre Pooh

17 ottobre Ligabue

21 ottobre Hauser

4 novembre Tedua

8/12 novembre OVO Cirque du Soleil

23 novembre Giorgia

25 novembre Irama e RKomi

2 dicembre Calcutta

5 dicembre Elodie

19 dicembre Venditti De Gregori

22 e 23 dicembre Laura Pausini

Dal 25 dicembre al 7 gennaio El Circo Nacional De Cuba

1° febbraio Coez Fra Quintale

8 e 9 febbraio Claudio Baglioni

21 marzo Gazzelle

6 aprile Annalisa

13 e 14 aprile Me Contro Te

20 aprile Dave Matthews Band

2/4 maggio Pinguini Tattici Nucleari