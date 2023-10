Truffa del finto incidente, rubano 13mila euro ad un'anziana: 35enne arrestata, minorenne denunciato

Una donna di 35 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato dopo aver truffato un'anziana di 80 anni, rubando 13mila euro e dei gioielli in oro. La truffa è stata perpetrata attraverso una telefonata in cui la donna ha convinto la vittima che suo figlio aveva investito qualcuno e aveva bisogno di denaro per risolvere la situazione. Gli truffatori hanno chiesto all'anziana di preparare il denaro, sostenendo che un complice sarebbe venuto a ritirarlo poco dopo. Un giovane, che si è presentato come un carabiniere, è arrivato alla casa dell'anziana e ha preso i 13.200 euro in contanti e una spilla in oro. Tuttavia, sono stati catturati dopo l'allarme, con la donna arrestata e il complice minorenne denunciato. La donna è accusata di truffa aggravata in concorso ed è stata denunciata in stato di libertà per aver resistito attivamente all'arresto da parte della polizia. Il minorenne è stato denunciato presso la procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze anche per il reato di truffa aggravata in concorso.