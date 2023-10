Tutto pronto per la prima dell'Use Rosa, arriva Costa Masnaga

È la prima in casa, quella nella quale ogni squadra ci tiene a presentarsi bene di fronte al proprio pubblico. L’Use Rosa Scotti, quest’anno, ha avuto in sorte dal calendario un’avversaria che, storicamente, le ha sempre creato problemi, Costa Masnaga. Domenica alle 18 (arbitri Luchi e Buoncristiani di Prato) saranno proprio le lombarde della ex Ravelli a sfidare le ragazze di Alessio Cioni al Pala Sammontana. “Purtroppo veniamo da una settimana non facile – attacca il coach – nella quale l’influenza ci ha creato diversi problemi ostacolando il lavoro quotidiano. Oltretutto troviamo la squadra più fisica e più intensa del girone ed arrivarci non al meglio fisicamente può comportare ulteriori problemi. È una gara sicuramente importante che rievoca tante sfide degli anni passati, una squadra che abbiamo incrociato spesso sia in A2 che nella massima categoria tanto che, per fare una battuta, potremmo dire che la classicità dell’incontro ne fa quasi un derby. L’anno scorso le abbiamo trovate in Coppa perdendo la partita e, anche se loro hanno cambiato allenatore, è rimasto lo stesso marchio di fabbrica, vale a dire una pallacanestro veloce, intensa, anche un po’ atipica. Noi, per giocare la partita al massimo, non dovremo avere pause come successo a Moncalieri. Contro un avversario forte come Costa che all’esordio ha vinto di 30 punti non ce lo possiamo in alcun modo permettere”. “Per noi – prosegue – anche l’apporto del pubblico sarà molto importante. Facciamo così appello ai nostri tifosi perché saranno fondamentali. Ci teniamo a fare una bella partita anche per dimostrare a loro il nostro valore".

Fonte: Ufficio Stampa